Laura Marzadori è il primo violino al Teatro alla Scala di Milano. Alla passione per l'archetto coniuga quella per la moda. Laura, infatti, è anche una fashion influencer con 120mila follower su Instagram.

Chi è Laura Marzadori

Laura Marzadori nasce a Bologna nel 1989. Si diploma con lode al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e segue i corsi di Salvatore Accardo dividendosi tra l’Accademia Stauffer di Cremona e l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. In quest’ultima ottiene due volte il diploma d’onore.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti eccellenti: a soli 16 anni riceve il Premio “Vittorio Veneto”, ma ottiene anche il Premio Nazionale Belle Arti e soprattutto il Concorso Nazionale Postacchini, che viene assegnato a chi esegue nel miglior modo i capricci dell’imbattuto Niccolò Paganini.

A 25 anni vince il concorso per primo violino al Teatro alla Scala di Milano, e nel prestigioso teatro fa il suo debutto nel 2013 lavorando al fianco dei nomi più importanti della musica classica. Quella di Laura Marzadori è una passione di famiglia. Le sue sorelle Sara e Irene sono rispettivamente violista e violoncellista, e insieme hanno fondato il trio Sorelle Marzadori.

Nel 2021 Laura Marzadori partecipa al format Via Dei Matti N° 0 invitata dal conduttore Stefano Bollani.

L’attività da influencer

Sul profilo Instagram di Laura Marzadori si alternano scatti in cui viene immortalata con il suo strumento in mano ad altri in cui la vediamo indossare abiti firmati in varie occasioni.

Laura Marzadori, infatti, ha una grande passione per la moda che ha trasformato in una seconda attività. Al Festival di Sanremo 2023 parteciperà alla serata dei duetti con Emma Marrone e Lazza per interpretare La Fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro.

