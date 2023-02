L’inatteso aggiornamento IOS 16.3.1 potrebbe giungere ben presto sugli iPhone supportati. Si tratterebbe di un update minore ma necessario secondo Apple, vista la sua imminente uscita così come ipotizzata dal sito di settore MacRumors. Attraverso alcuni dati Analytics presi in considerazione dagli esperti, sarebbero state scovare delle tracce inequivocabili della presenza del futuro firmware: per questo è il caso di comprendere quando la soluzione dovrebbe arrivare e con quali cambiamenti.

Non c’è da aspettarsi che l’aggiornamento iOS 16.3.1 introduca delle novità, piuttosto dovrebbe caratterizzarsi soltanto per la correzione di alcuni bug. Non è un mistero che l’esperienza di tanti possessori di iPhone non è ancora al top con l’ultima fatica software Apple, in particolare per la durata della batteria. Nuove release sono dunque le benvenute per migliorare ogni aspetto dei dispositivi adeguati. Il rilascio non dovrebbe tardare molto e, sempre gli esperti di MacRumors si aspettano che a metà febbraio se non ancor prima (e dunque la settimana prossima) si possa essere raggiunti dalla notifica di download del pacchetto ufficiale.

A fronte dell’arrivo imminente di iOS 16.3.1, l’ulteriore passo software verso iOS 16.4 potrebbe slittare. In realtà, l’update incrementale e di certo anche più corposo manca ancora della sua prima beta. Per questo motivo, la relativa uscita definitiva dovrebbe tardare almeno di qualche settimana: saranno necessari in effetti più test su firmware di passaggio per poter poi giungere alla release pubblica per tutti. Proprio in mancanza di un primo riferimento pure in beta del prossimo firmware, non possiamo essere certi delle novità in arrivo da parte dell’azienda di Cupertino. Varrà solo la pena mettere in luce come alcune implementazioni erano state pure annunciate da Apple ma finora mai integrate nei pacchetti software. Dunque proprio queste potrebbero fare capolino: tra le altre, ci sarebbe la feature Apple Pay Later per gli acquisti con finanziamento ma anche la possibilità di impostare notifiche push Web attivate tramite Safari.

Continua a leggere su optimagazine.com