Il Napoli di mister Spalletti continua a mietere record sul campo e fuori dal terreno di gioco. La squadra di Spalletti ha concluso in maniera strepitosa il girone d’andata con cinquanta punti in classifica. Spalletti ed i suoi uomini possono vantare anche il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. La vittoria dello Scudetto, dopo il successo di Spalletti contro la Roma di Mourinho, comincia già ad esser festeggiata dai tifosi che per una volta hanno messo da parte la tradizionale scaramanzia partenopea.

La marcia trionfale di Spalletti e della sua squadra ha provocato anche un’importante novità nel settore delle scommesse sportive. In pratica chi all’inizio della stagione avesse scommesso sulla vittoria finale del Napoli di Spalletti può fin da oggi incassare la propria vincita (leggi di più). Dunque soldi in tasca con ben cinque mesi d’anticipo sulla fine del campionato. Ma in che modo è possibile?

Snaitech ha introdotto il cash out sull’antepost per la squadra campione d’Italia. Grazie a questo meccanismo il giocatore può fin d’ora incassare una vincita seppur ridotta rispetto al conteggio iniziale mettendosi al riparo da eventuali crolli della squadra di Spalletti. In sostanza Snaitech garantisce – precisa Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech -a chi abbia puntato sul Napoli Campione d’Italia ad Agosto una vincita sicura.

Attualmente la quota scudetto del Napoli è precipitata a 1,08; molto ma molto di meno di quella fissata ad inizio stagione quando il Napoli non era dato favorito nella corsa tricolore. I risultati di Spalletti hanno messo tutti a tacere ed il mondo delle scommesse si è adeguato.

Sarà interessante monitorare nelle prossime settimane l’andamento del cash out sull’antepost, come recita la terminologia del mondo scommesse simile a quella di Wall Street, relativo al Napoli di Spalletti campione d’Italia. I tifosi del Napoli che hanno scommesso come si regoleranno? Chi vincerà la competizione tra la fede nella vittoria finale con profitto maggiore e la certezza di un incasso immediato all’insegna del pochi, maledetti e subito? Ai posteri l’ardua sentenza mentre Spalletti continua a ripetere gli appelli all’unità ed al massimo impegno per città, squadra e maglia, tifosi (leggi di più).

