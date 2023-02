Poche volte abbiamo ballato come durante l’ascolto di Salirò di Daniele Silvestri, una delle canzoni più famose del cantautore romano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2002 nonostante il quattordicesimo posto. Con questa canzone Daniele Silvestri racconta uno dei momenti più brutti dell’esistenza: la fine di una relazione che, molto spesso, scatena la stessa dinamica dell’elaborazione del lutto.

Tuttavia, Daniele Silvestri e il maestro Demo Morselli – arrangiatore del brano – riescono a trovare il perfetto compromesso tra l’argomento e la musica: una scelta disco-funk che alleggerisce non poco il mood del testo, con il risultato di un brano ballabile e carico di adrenalina e groove.

Tutto è impreziosito dalla presenza di Fabio Ferri, che compare all’Ariston in abiti vintage come fosse un Tony Manero “der Testaccio” (come scrive Unadimille.it) e che intrattiene il pubblico con quel ballo goffo e demenziale. Il compromesso è raggiunto: Daniele Silvestri canta Salirò, una storia tormentata d’amore, ma lo fa con il sorriso o meglio, con la risata.

Il brano è ancora oggi uno dei maggiori successi del cantautore romano, la più quotata sul palco e ancora oggi capace di ascolti record nell’airplay per il suo grande esempio di ironia, autoironia, sincerità e musica d’eccellenza. Salirò di Daniele Silvestri è contenuta nell’album Unò-Dué (2002), lo stesso che contiene Il Mio Nemico che è tutt’altro che una canzone ironica, e la bellissima Sempre Di Domenica.

Nessuno, ancora oggi, riesce a stare fermo quando Silvestri canta: “Pompa… pompa”, quasi incitando il ritmo a farsi più incalzante in un disperato richiamo alla serotonina che arrivi a tirarlo su. “E resto qui distrutto, disperato ancora un po’. Ma prima o poi ripartirò”, questo il senso del brano, con un uomo disperato che sente che è soltanto una fase passeggera.

Testo

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano. Pompa-pompa-pompa-pompa. Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucereiMa salutandoti dall’alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò. Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

e invece sto sdraiato

senza fiato sfatto come il letto su cui prima m’hai lasciato

e resto qui distrutto

disperato ancora un po’

ma prima o poi ripartirò. E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

E salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

Lontano

Lontano

Lontano Preferirei ricominciare

piano piano dalla base

e tra le rose lentamente risalire

e prenderei tra le mie mani

le tue mani e ti direi:

“Amore in fondo non c’è niente da rifare”. E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C’è solo da scavare

Per riprendermi

per riprenderti

ci vuole un argano a motore Salirò salirò

Salirò salirò

fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano

