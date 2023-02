L’ultimo top di gamma di casa Apple, l’iPhone 14, inizia ad avere un prezzo leggermente più basso rispetto al suo approdo sul mercato e questo è possibile grazie ad uno sconto presente su Amazon. Sul famoso sito di e-commerce ecco che abbiamo notato un costo più conveniente per l’iPhone 14 Galassia da 128GB di memoria interna. Inoltrandoci all’interno di tale offerta si può infatti notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, da 1029 euro.

Alcuni elementi da prendere in esame con l’offerta per iPhone 14 su Amazon oggi 2 febbraio

Nuova promozione, dopo il report di pochi giorni fa. Ciò comporta ad un costo finale di 899 euro, risparmiando qualche euro in più rispetto solo a pochi mesi fa. Non assisteremo mai ad una grossa svalutazione dei prodotti Apple, per questo bisogna approfittare degli sconti che ogni tanto è possibile scovare su questi siti di e-commerce per riuscire ad avere un prezzo più vantaggioso. Di solito su Amazon ci sono tutte le garanzie del caso, c’è la consegna gratuita ed anche il reso è sempre gratuito. Inoltre, per chi non ha la possibilità di poter sborsare questa cifra in un’unica volta, ecco che il famoso sito di e-commerce permette il pagamento a rate con Cofidis.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

La spesa finale sarà in questo modo dilazionata nel tempo e tutti potranno approfittare di questo sconto per avere tra le mani l’iPhone 14. Parliamo dell’ultimo top di gamma di casa Apple che si ritrova con un comparto tecnico di ultima generazione. A tal proposito evidenziamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e la presenza di un comparto fotografico decisamente più evoluto. Si ha modo infatti di poter scattare foto di estrema qualità in ogni condizione di luce.

C’è poi la presenza della modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. Infine c’è la tecnologia di rilevamento incidenti.