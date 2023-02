Se ascoltiamo le canzoni di Levante ci rendiamo conto che Claudia Lagona, questo il nome di battesimo, porta con orgoglio la bandiera della sua Sicilia già firmata da colossi come Franco Battiato e Carmen Consoli. Sin da giovanissima, quindi, Levante ha avuto il difficile compito di farsi spazio tra i grandi nomi già presenti nella scuola del cantautorato siciliano, ma la sua ispirazione e la sua determinazione hanno sempre vinto. E vincono ancora, perché Levante è da anni uno dei nomi più importanti della scena indie italiana.

Alfonso (2013)

Con quel “che vita di me**a” nel ritornello di Alfonso, Levante mette d’accordo tutti. Su una musica giocosa, Claudia Lagona racconta la storia di chiunque viva il disagio di una società stereotipata e che impone modelli che non calzano per tutti. Levante diventa così lo specchio del suo pubblico.

Pezzo Di Me feat. Max Gazzè (2017)

Pezzo Di Me è un’altra delle canzoni di Levante in cui leggiamo tutta la sua poetica in una storia tormentata, quella di due amanti che si lasciano. Il brano era rimasto nel cassetto per anni con il titolo provvisorio Another Kiss, poi la cantautrice lo ha ripescato e ha collaborato con Max Gazzè per riportarlo in vita.

Non Me Ne Frega Niente (2017)

Non Me Ne Frega Niente è un chiaro dipinto di come va il mondo nei tempi dei social. Le frustrazioni “lasciano spazio a sentenze sulle vite degli altri”, e così le piattaforme diventano un territorio di guerra in cui tutti si sentono in diritto di esprimersi per forza, anche quando la loro opinione non viene richiesta.

Gesù Cristo Sono Io (2017)

Dedicata a Tiziana Cantone, Gesù Cristo Sono Io è una canzone di protesta contro la violenza sulle donne. Il titolo, ovviamente, scatena le polemiche.

Tikibombom (2020)

Con Tikibombom partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo e porta il suo messaggio fortissimo a favore di tutte quelle persone che si distinguono dalla massa.

