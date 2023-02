Tutti almeno una volta ci siamo affidati al testo de La Forza Della Vita di Paolo Vallesi, una delle canzoni che hanno scritto la storia della canzone italiana degli ultimi 30 anni. Al suo interno, infatti, è contenuto un messaggio di speranza: si può sempre risalire, anche quanto si tocca il fondo.

La Forza Della Vita di Paolo Vallesi arriva terza al Festival di Sanremo 1992 per la categoria Campioni, dopo Portami A Ballare di Luca Barbarossa – che vince il Festvival – e Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini. Oggi è ancora la canzone più famosa del cantautore fiorentino, e per il suo titolo e il contenuto è spesso un riferimento per tantissime persone che si trovano a combattere l’incubo della depressione.

In un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2019 Paolo Vallesi ha raccontato:

E ancora: “Molte persone mi hanno testimoniato che grazie a questa canzone hanno superato i loro problemi”. Nella stessa intervista Paolo Vallesi, incalzato dall’interlocutore, rivela inoltre che il testo è anche un chiaro riferimento a Dio per cui il suo brano contiene anche un messaggio cristiano. La canzone è stata scritta dallo stesso cantautore insieme a Beppe Dati e fa parte del secondo album – La Forza Della Vita, appunto – lo stesso che contiene Sempre e che esce anche nella sua versione in spagnolo. La stessa traccia, infatti, è presente anche con il titolo La Fuerza De La Vida.

Al Festival di Sanremo 2023 La Forza Della Vita di Paolo Vallesi viene interpretata dai Colla Zio e Ditonellapiaga durante la serata dei duetti di venerdì 10 febbraio.

Anche quando ci buttiamo via

per rabbia o per vigliaccheria

per un amore inconsolabile

anche quando in casa il posto è più invivibile

e piangi e non lo sai che cosa vuoi

credi c’è una forza in noi amore mio

più forte dello scintillio

di questo mondo pazzo e inutile

è più forte di una morte incomprensibile

e di questa nostalgia che non ci lascia mai.

Quando toccherai il fondo con le dita

a un tratto sentirai la forza della vita

che ti trascinerà con sé

amore non lo sai

vedrai una via d’uscita c’è.

Anche quando mangi per dolore

e nel silenzio senti il cuore

come un rumore insopportabile

e non vuoi più alzarti

e il mondo è irraggiungibile

e anche quando la speranza

oramai non basterà.

C’è una volontà che questa morte sfida

è la nostra dignità la forza della vita

che non si chiede mai cos’è l’eternità

anche se c’è chi la offende

o chi le vende l’aldilà.

Quando sentirai che afferra le tue dita

la riconoscerai la forza della vita

che ti trascinerà con se

non lasciarti andare mai

non lasciarmi senza te.

Anche dentro alle prigioni

della nostra ipocrisia

anche in fondo agli ospedali

della nuova malattia

c’è una forza che ti guarda

e che riconoscerai

è la forza più testarda che c’è in noi

che sogna e non si arrende mai.

Coro: È la volontà

più fragile e infinita

la nostra dignità

la forza della vita.

Amore mio è la forza della vita

che non si chiede mai

cos’è l’eternità

ma che lotta tutti i giorni insieme a noi

finché non finirà

Coro: Quando sentirai

che afferra le tue dita

la riconoscerai

la forza della vita.

La forza è dentro di noi

amore mio prima o poi la sentirai

la forza della vita

che ti trascinerà con sé

che sussurra intenerita:

“Guarda ancora quanta vita c’è!”