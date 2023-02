Dopo l’incredibile sconfitta della Roma contro la Cremonese (1-2), partita disputata ieri sera all’Olimpico di Roma e valida per i quarti di finale di Coppa Italia, questa sera ci sarà il big match Juventus-Lazio, valido per lo stesso turno. La super sfida si terrà all’Allianz Stadium con fischio d’inizio previsto alle ore 21.00. Entrambe le compagini si giocheranno il pass alle semifinali del torneo e la vincitrice di questa sera, giovedì 2 febbraio, incontrerà l’Inter nel match di andata in programma il prossimo 4 aprile. In ottica campionato i bianconeri guidati da mister Massimiliano Allegri, oltre a fare i conti con la pesantissima penalizzazione di -15 punti in classifica per illecito, provengono anche da un’amara sconfitta subita in casa contro un ottimo Monza per 2-0; mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci da un pareggio ottenuto in casa contro la Fiorentina per 1-1. Vediamo insieme altri dettagli, quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Agli ottavi di finale la Juventus ha sconfitto il Monza con il punteggio di 2-1, mentre la Lazio ha superato il turno battendo il Bologna per 1-0. Quanto ai precedenti, entrambe le formazioni si sono già affrontate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia: la prima volta sono stati i laziali a superare il turno nella stagione 1999/2000, mentre la seconda è toccata alla Vecchia Signora vincere nel 2016. Tornando al big match di questa sera, le due squadre si affronteranno alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino e la sfida sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro da Mediaset, precisamente su Canale 5.

L’ultimo quarto di finale in programma, ovvero Juventus-Lazio sarà visibile anche in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite l’app dedicata per dispositivi portatili oppure collegandosi al sito.

Di seguito ecco le possibili scelte di formazioni che i tecnici Allegri e Sarri potrebbero schierare in campo:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic;

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

