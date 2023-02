Ci sono alcune considerazioni da fare per quanto riguarda l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.4. Già, perché se in questi giorni si è parlato molto delle funzionalità che verranno incluse all’interno del pacchetto software, come abbiamo avuto modo di osservare con il nostro ultimo articolo a tema, è altrettanto vero che in tanti si pongono domande anche sulla tempistica di uscita del firmware. Se non altro perché Apple è solita distribuire la prima beta di un upgrade ad una settimana massimo dalla diffusione del precedente aggiornamento in versione stabile. Le cose, evidentemente, in questo frangente non sono andate in questo modo.

Risulta in leggero ritardo l’aggiornamento iOS 14: riscontri sulle previsioni in merito all’uscita della prima beta

Quali sono le indicazioni venute a galla proprio in queste ore? Di solito i rilascio di Apple avvengono nello scorcio iniziale della settimana, tra lunedì e martedì, ragion per cui tra fine gennaio ed inizio febbraio abbiamo saltato “il giro”. Allo stato attuale, la prossima settimana appare lo scenario di lancio beta di iOS 16.4 più probabile, alla luce di quando escono normalmente le beta e alle tempistiche di lancio passate. Il quadro, in questo momento, appare molto chiaro e si dovrà pazientare un po’ di più rispetto al previsto.

Dando uno sguardo a quanto avvenuto non tanto tempo fa, ad esempio l’anno scorso, è emerso che la prima beta di iOS 15.4 sia arrivata sulla scena il 27 gennaio, un giorno dopo il lancio di iOS 15.3. Allo stesso tempo, nel 2021 c’è stata una beta 14.5 che è arrivata a febbraio poiché le tempistiche sono state accelerate quell’anno. Infine, nel 2020, gli utenti in possesso di un iPhone compatibile hanno ricevuto iOS 13.4 il 5 febbraio, una settimana dopo il lancio di iOS 13.3.1.

Dunque, occorre pazienza, perché manca poco al primo contatto diretto con l’aggiornamento iOS 16.4.