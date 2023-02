WhatsApp è sempre oggetto di modifiche per cui l’esperienza utente offerta viene costantemente migliorata con alcune nuove funzioni. Il team di sviluppo adesso sta lavorando alla versione beta 2.23.3.15 per Android, che consentirà di creare una scorciatoia per una chiamata telefonica semplicemente toccando la riga del contatto nell’elenco di tutti i contatti salvati.

Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, una volta creata una scorciatoia per la chiamata, questa verrà aggiunta alla schermata principale del proprio smartphone, permettendo di avviare subito la conversazione, senza ulteriori perdite di tempo (la funzione si rileverà particolarmente comoda quando si tende a chiamare spesso un determinato contatto). Immaginate, ad esempio, di chiamare spesso vostro marito o vostra moglie, come nel caso di figli, genitori, parenti o amici del cuore: poter creare su WhatsApp delle scorciatoie per le chiamate, in questi casi, vi farebbe risparmiare un sacco di tempo, avendo sempre a disposizione i vostri contatti preferiti sulla schermata principale del dispositivo.

Non sappiamo dirvi quando sarà possibile ricevere la funzione in versione stabile: probabilmente ci vorrà qualche settimana. Chiunque volesse testare con mano la release 2.23.3.15 di WhatsApp Beta per Android potrà farlo iscrivendo al programma beta sul Google Play Store (meglio non installare APK esterni, che potrebbero sempre essere portatori di bug o di virus). Come spesso vi abbiamo detto in passato, non c’è alcun bisogno di ricorrere agli APK per testare con mano le novità delle vostre applicazioni preferite: meglio aspettare che il tempo faccia il proprio corso e contare sulle versioni beta rilasciate tramite i canali ufficiali per non correre inutili rischi. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

