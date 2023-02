Ci sono alcune considerazioni importanti da fare per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S23, soprattutto per chi al momento si ritrova con modelli più datati come i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 e Galaxy S20. Il discorso della permuta è particolarmente interessante ed occorre chiarire alcuni aspetti affinché tutti possano arrivare preparati al momento dell’acquisto. Dunque, dopo aver analizzato la scheda tecnica nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, occorre capire bene in quale direzione stiamo andando in questo particolare contesto.

Analizziamo bene il valore delle permute per Samsung Galaxy S22, S21 e S20 acquistando i nuovi S23

Provando a passare a questioni più concrete, ci sono effettivamente valori di riferimento per le permute riguardanti i vari Samsung Galaxy S22, S21 e S20, qualora abbiate deciso di comprare il Galaxy S23. A quelli che mi appresto ad indicarvi, occorre aggiungere anche 100 euro extra che riceverete tramite bonifico, con una serie di indicazioni e limitazioni che troverete nella pagina ufficiale.

In particolare, acquistando un Samsung Galaxy S23 tra il 1 febbraio ed il 31 marzo presso un punto vendita che ha aderito, riceverete tramite il Galaxy S20 5G 128GB 260 euro. Con il Samsung Galaxy S21 5G 128GB otterrete 300 euro, mentre con il Galaxy S21 5G 256GB arriverete a 350 euro. Ancora, se siete in possesso di un Samsung Galaxy S22 128GB scalerete 400 euro, mentre con il Samsung Galaxy S22 256GB scalerete 450 euro.

Detto questo, la permuta Samsung Galaxy S22, S21 e S20 comprando S23 può andare incontro ad imprevisti. Alcune fonti oggi evidenziano che in passato spesso e volentieri agli utenti veniva decurtato circa il 10% rispetto alla stima pubblica. Nei prossimi giorni, con calma, analizzeremo il valore anche di altre permute per il nuovo top di gamma Android.