Fratelli d’Italia contro Rosa Chemical a Sanremo 2023, ne chiede formalmente l’esclusione in quanto reputato un cattivo modello da esporre su Rai1 in una trasmissione in onda sulla TV di Stato e seguita da bambini e famiglie.

Un personaggio che fa discutere molto, anche sui social, quello di Rosa Chemical il cui nome è apparso a sorpresa nell’elenco dei 28 cantanti scelti da Amadeus per il Festival. Sconosciuto ai più, ha duettato l’anno scorso con Tananai guadagnando la promozione tra i Campioni del Festival. Quest’anno presenta il brano Made in Italy e parla di argomenti che sulla TV di Stato non trovano molto spazio: sesso, amore poligamo, porno, fluidità di genere.

Gli argomenti che canterà non sono passati inosservati e Fratelli d’Italia ne chiede l’esclusione, attraverso le parole dell’Onorevole Maddalena Morgante, che ricorda: “Porterà, come da lui stesso affermato sesso, amore poligamo e il porno su Only Fans”.

Poi spiega: “La rivoluzione fluida era già da tempo al Teatro Ariston ma trasformare il Festival di Sanremo nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno”.

Il motivo? “I maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie. Il Festival rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d’Italia contrasta”. L’Onorevole reputa inoltre “Inaccettabile che ciò possa avvenire sulla TV di Stato, con i soldi dei contribuenti e di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia”.

Nel corso dell’intervento, viene sottolineato il valore del Festival di Sanremo come veicolo culturale, ma anche politico e sociale. “Negli ultimi anni si è trasformato in propaganda a senso unico, condensato dell’ideologia che mina l’identità dell’uomo e della donna, e alla dissacrazione dei più importanti simboli religiosi”.

Fratelli d’Italia chiede, poi, che Rosa Chemical venga escluso dal Festival: “Auspichiamo che ci sia un ripensamento a riguardo”. Ripensamento che sembra assai improbabile.