Tutto è pronto per vedere Francesco Arca in Resta con Me di nuovo in azione. L’attore tornerà in pista con un nuovo ruolo ma, prima di farlo, lo vedremo sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023 per uno degli appuntamenti di promozione della fiction, ma quando lo vedremo in Resta con Me? La messa in onda della fiction Rai è prevista per domenica 19 febbraio 2023, salvo cambiamenti, nel prime time di Rai1.

Francesco Arca in Resta con Me presterà il volto ad Alessandro Scudieri, vice questore in forza alla Mobile di Napoli. La sua è una vita perfetta. Un lavoro che ama, amici e una moglie incinta del loro primo film fino a che tutto cambia: la moglie Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori, rimane coinvolta in una tragica sparatoria.

Ecco il promo promo della fiction con Francesco Arca:

"Io non faccio che rivedere da giorni quello che è successo nella mia testa".

Con #FrancescoArca e AdrianiLaura, #RestaConMe: prossimamente su @RaiUno. pic.twitter.com/YEccLzFwU6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 1, 2023

A quanto pare la ‘colpa’ è proprio del lavoro di Alessandro. Il vice questore stava indagando su una banda e proprio qualcuno di loro potrebbe aver sparato contro la donna facendole perder il bambino. Il protagonista tenterà di recuperare la moglie non prima di aver messo le mani sulla banda trasferendosi all’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba.

Nel cast di Resta con Me ci saranno anche Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà e, tra gli altri, anche Maria Pia Calzone di Gomorra. La serie è ideata da Maurizio De Giovanni (Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi) e il soggetto è di Donatella Diamanti (Nero a Metà), la produzione è di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar.

Resta con Me è composta da otto episodi che andranno in onda spalmati in quattro prime serate, tutte alla domenica, salvo cambiamenti.