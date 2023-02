Quando nel 2012 i Nomadi fecero un concerto a Novellara per presentare il loro nuovo cantante, dopo la separazione con Danilo, io l’ho trasmesso in diretta. Prima di iniziare, Beppe Carletti mi ha portato in camerino dove mi ha svelato che quel ragazzo, Cristiano Turato, sarebbe stato il loro nuovo frontman.

L’esperienza con i Nomadi è durata 5 anni per Cristiano, fino al 2017.

Da allora ogni tanto leggevo tracce del suo percorso, ma mai lo avevo incontrato o intervistato. Fino ad oggi. Mi sono collegato durante la diretta We Have a Dream del martedì’ sera con lui, che si trovava nell’erboristeria di sua moglie. Ogni tanto entrava nella diretta anche il suo figlio piccolo Gabriel. Abbiamo visto insieme i video “Invisibile”, “Sei felice” e “Switch off”.

Bentrovato Cristiano

Ecco una sua sintetica bio:

Musicista, speaker, cantante eclettico e versatile. Innamorato della computer music (terminologia un pò datata ma giusto per puntualizzare), dei sintetizzatori, suono chitarra, basso, piano e qualsiasi strumento dotato di corde che si lascia toccare. Adoro il pop/rock elettronico e non disdegno i palchi acustici. Mi affascina molto l’edm, ambient e tutto quello che possa essere epico e che vibri con me e il mondo. Sono assolutamente privo di limiti e questo mi permette di gustare ogni esperienza che mi si para davanti.

info

Singer/Songwriter/Producer

Generi: Pop elettronico/Rock elettronico/Acustico/Rock

1990-2001 Oradaria – Disco “Infinitudine”

2001-2011 Madaleine – Demo “Follia”

2012-2017 Nomadi

2012 – Disco “Terzo Tempo”

Autore di: “Ancora ci sei”, “Tarassaco”, “Apparenze”, “Addormentato ma non troppo”

2015 – Disco “Lascia il segno”

Autore di: “Non c’è tempo da perdere”,”Esci fuori”

Co-autore di: “Lascia il segno”, “Animante”,”Chiamami” prodotta musicalmente da Cristiano e Alberto Roveroni allo studio Q dei Pooh.

Eventi importanti

22 settembre 2012 ITALIA LOVES EMILIA

25 giugno 2012 Concerto per l’Emilia Stadio Dall’ARA

2014-2018 Ivideo

2016 – Disco “Quando sogno sparisco”

2016 – Cover Dik Dik “Senza Luce”

Solista

7 Maggio 2019 – Singolo “Atlantide” – Thunder Germany

22 Novembre 2019 – Singolo “Follia” – Aereostella Musica (PFM)

10 Aprile 2020 – Disco “La festa” – Aereostella Musica (PFM)

18 Dicembre 2020 – Singolo “Sei felice” – Thunder Germany – Universal Germany

25 Aprile 2021 – Singolo “Mezzo ponte”, scritto con Francesco Turato (12 anni) – @forgiacose

25 Giugno 2021 – Singolo “Giulia” – @forgiacose

8 Dicembre 2021 – Singolo – “In un battito di ciglia” – (Videoclip girato con i bambini della scuola Oplà)

14 gennaio 2022 – Singolo -” War” di Maurizio Vercon – (Insert vocali – Mixing – Mastering) – Videoradio

20 maggio 2022 – Singolo – “Switch off” feat Maurizio Vercon – Videoradio

14 ottobre 2022 – Singolo – “Gioia” di Maurizio Vercon – Videoradio

23 dicembre 2022 – Singolo – “Invisibile” – @forgiacose

