I maggiorenni sanno bene di poter utilizzare il loro bonus cultura 18app su Amazon. C’è una specifica procedura che consente di trasformare quanto gli spetta al compimento della maggiore età in credito per il popolare e-commerce: i passaggi da compiere sono molto semplici e veloci e saranno riportati di seguito.

Prima di specificare quali siano gli step necessari, sono da chiarire le tempistiche di utilizzo del bonus cultura per vecchi (si fa per dire) e nuovi maggiorenni. I nati nel 2003 possono beneficiare del codice promozionale Amazon entro e non oltre il 28 febbraio del 2023 (quindi i termini stanno per scadere). Al contrario, i nati nel 20004 potranno beneficiare del diritto conquistato fino al prossimo 30 aprile 2024. Va pure ricordato che il credito a disposizione potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri, eBook Kindle, audiolibri, CD, vinili e DVD. I prodotti in questione dovranno essere venduti e spediti da Amazon.

Per utilizzare il bonus cultura 18 app su Amazon, la prima cosa da fare sarà recarsi in questa pagina e inserire il codice 18app nel form proposto. L’importo da convertire dovrà essere, per forza di cose, una cifra intera (e non comprensiva di centesimi). La somma non dovrà superare comunque i 250 euro. A questo punto si potranno ricevere uno o più codici Amazon e il relativo importo sarà immediatamente scalato dall’utenza 18app.

I codici ottenuti secondo la procedura appena descritta, potranno essere utilizzati su Amazon.it nei tempi sopra riportati. I prodotti che rientrano fra quelli acquistabili per il bonus cultura saranno opportunamente segnalati nelle schede prodotto. Naturalmente, per utilizzare qualsiasi codice promozionale Amazon sarà necessario essere in possesso di un account sul popolare e-commerce e avere associato a quest’ultimo un metodo di pagamento valido. Un nuovo profilo potrà essere creato in qualsiasi momento con la propria mail personale.

