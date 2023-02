Tra le canzoni più ascoltate di Sanremo, negli ultimi 10 anni di Festival, dominano Ultimo e Mahmood. Spotify stila la classifica dei brani sanremesi più ascoltati sulla piattaforma tra il Festival di Sanremo 2013 e il Festival di Sanremo 2022.

L’edizione 2023 del Festival sarà l’undicesima i cui brani saranno asportabili su Spotify ma quali sono le canzoni più ascoltate alla data odierna? Trionfano i cantanti presenti nelle ultime edizioni di Sanremo, complice anche la grande evoluzione dell’ascolto in streaming, 10 anni fa disponibile ma sicuramente meno utilizzato. E bisogna tenerne conto nel considerare, quindi, l’assenza di Marco Mengoni in top 10.

L’artista – in gara anche quest’anno – trionfava nel 2013 con L’Essenziale, un brano bellissimo che però non è nelle prime 10 posizioni.

La piattaforma rivela quali sono state le canzoni presentate sul palco dell’Ariston più ascoltate dal 2013 al 2022 e mostra la prima posizione di Brividi di Mahmood e Blanco, in assoluto la più ascoltata negli ultimi 10 anni. Al secondo posto c’è Per Un Milione dei Boomdabash e al terzo ancora Mahmood, questa volta da solo, con Soldi.

Non è l’unico artista ad essere presente in classifica occupando due posizioni nella top 10: c’è anche Ultimo. Il cantautorap – in gara anche quest’anno all’Ariston – è presente alla posizione numero 4 con I Tuoi Particolari e alla posizione numero 6 con Il Ballo Delle Incertezze.

Nel mezzo, alla quinta posizione, Zitti e Buoni dei Måneskin. Il successo mondiale non ha comunque consentito alla band di occupare le posizioni più alte della classifica e di approdare sul podio.

Nella seconda parte della classifica, alla posizione numero 7, c’è Fasma con Per Sentirmi Vivo. Ottavo posto per Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari e nono posto per Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Chiude la top 10 Madame con Voce.

Le canzoni più ascoltate di Sanremo su Spotify