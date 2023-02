Il colosso di Seul ha già implementato la patch di sicurezza di gennaio 2023 sui Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi i tre telefoni ricevono un altro aggiornamento software negli Stati Uniti che, secondo il registro delle modifiche, migliorerà la sicurezza di questi dispositivi. In genere, significherebbe che il firmware contiene una nuova patch di sicurezza, che, in questo caso, sarebbe quella per febbraio 2023: tuttavia, non è ciò che offre il nuovo aggiornamento software.

Il nuovo upgrade per la serie Samsung Galaxy S21 riporta la stessa patch di sicurezza di gennaio 2023 offerta dal precedente aggiornamento software, ma viene comunicato migliori la sicurezza di questi dispositivi. Al momento, non ci sono dettagli sul tipo di miglioramenti alla sicurezza apportati dal nuovo aggiornamento software. Questi tipi di aggiornamenti di sicurezza sono rari, ma non del tutto sconosciuti. Il Samsung Galaxy S21 FE ha ricevuto un aggiornamento simile lo scorso anno. L’ultimo per la serie Samsung Galaxy S21 viene distribuito a bordo delle varianti internazionali e dei modelli sbloccati dall’operatore negli Stati Uniti. Il nuovo firmware per le varianti internazionali porta la versione G99XBXXS5DWA4 ed è attualmente in fase di lancio in India. Il nuovo firmware per i modelli sbloccati dall’operatore negli Stati Uniti viene fornito con la versione G99XU1UES5DWA4.

Se il vostro smartphone non vi ha ancora avvisato dell’aggiornamento, potete verificarlo manualmente seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

