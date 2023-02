Ci sarà ancora da attendere, visto che l’appuntamento è in programma almeno tra un mese (considerando le varie beta e gli step interlocutori), ma in queste ore si possono già avanzare le prime ipotesi riguardanti l’aggiornamento iOS 16.4. Un pacchetto software di un certo peso, di sicuro più di quanto visto di recente con iOS 16.3, se non altro perché Apple ha la necessità di completare il puzzle e di integrare funzioni promesse in un primo momento. Mi riferisco al momento in cui è stato presentato al mondo iOS 16. Vediamo, dunque, come stanno le cose ad oggi.

Stanno emergendo funzioni attese con iOS 16.4: il rilascio dell’aggiornamento appare più vicino

Provando a scendere in dettagli, è possibile integrare quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, con un primo bilancio su iOS 16.4. Basti pensare al fatto che Apple abbia in precedenza affermato affermato che iOS 16 e iPadOS 16 aggiungeranno il supporto opt-in per le notifiche push basate che giungono dal Web. L’appuntamento è in programma nel 2023 e, a questo punto, è lecito pensare che il suddetto upgrade possa essere quello giusto.

ARTICOLI CORRELATI

Un’altra funzione forse associabile ad iOS 16.4 riguarda i soli utenti americani. Parlo di Apple Pay Later, che è conti fatti una funzione di finanziamento che consentirà ai clienti idonei negli Stati Uniti di suddividere un acquisto in quattro pagamenti uguali. Questo nell’arco di sei settimane. C’è anche una nuova funzionalità di sicurezza per la verifica della chiave di contatto di iMessage e ha dichiarato che sarebbe stata lanciata a livello globale nel 2023. In questo modo avremo certezza di parlare con una determinata persona.

Con iOS 16.4, poi, occhio anche a Carplay di nuova generazione. La funzione include il supporto per più display, widget e l’integrazione con le funzioni del veicolo come il quadro strumenti, i controlli del clima e la radio FM.