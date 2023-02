L’evento di Samsung è finalmente avvenuto e abbiamo avuto modo di scoprire tutte le novità legate alla serie Samsung Galaxy S23, una delle più attese di questo 2023. Come sempre Samsung punta sul primo trimestre dell’anno per presentare i nuovi gioiellini di casa, evitando il confronto diretto con i modelli di punta di casa Apple. Inevitabilmente però c’è chi continuerà sempre a porre in contrasto i top di gamma dell’azienda di Cupertino con quelli di Samsung, una battaglia che non avrà mai fine.

Scheda tecnica del Samsung Galaxy S23

Concentriamoci a questo punto sui nuovi flagship dell’azienda sudcoreana che, come anticipato dalle varie indiscrezioni, sono stati denominati Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra. Si assottigliano leggermente le differenze tra il modello base e quello Plus, mentre l’Ultra risulta essere il più completo su ogni aspetto. Partiamo dalla scheda tecnica del Samsung Galaxy S23, questo dispositivo può contare su un display da 6,1 pollici Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 2340 x 1080 pixel (425 ppi) e frequenza d’aggiornamento a 48-120 Hz; supporto HDR10+; vetro Gorilla Glass Victus 2. Il processore è il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 realizzato a 4nm, chipset appartenente a tutti e tre i modelli.

Per quanto riguarda la RAM spazio ad 8GB con uno storage interno da 128 o 256GB tra cui scegliere ed ovviamente non è espandibile. Il comparto fotografico presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1,8, 23mm, 85°, OIS, Dual Pixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,2, 13 mm, 120° ed infine sensore telefoto ottico 3x da 10 MP, con apertura f/2,4, 69 mm, 36°, OIS. La fotocamera anteriore di questo Samsung Galaxy S23 è da 12 megapixel con apertura f/2,2, 25mm, 80°, HDR10+. Inoltre, è possibile registrare video 8K a 30fps, 4K a 60fps (anteriore e posteriore), FHD a 60fps. Le modalità fotografiche sono auto framing, ottimizzazione scena, Single Take, Foto, Video, Notte, Pro, AR Doodle, Panorama, Cibo, Ritratto, Video Ritratto, Video Pro, Super Slow-mo, Hyperlapse, Director’s View, Restauro AI. Nightography migliora anche per il modello standard immagini e video con scarsa luminosità.

La batteria è da 3.900 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 10 W e ricarica wireless inversa. Ritroviamo la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua ed alla polvere. Infine non mancano il sensore per le impronte sotto al display, riconoscimento del volto, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore di luminosità e di prossimità. Le colorazioni a disposizione sono: phantom black, botanic green, cotton flower e mystic lilac.

I punti di forza del nuovo Samsung Galaxy S23+

Per quanto riguarda la scheda tecnica del Samsung Galaxy S23+ ci sono solo alcuni aspetti differenti: display da 6,6 pollici Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 2340 x 1080 pixel (393 ppi) e frequenza d’aggiornamento a 48-120 Hz; supporto HDR10+; vetro Gorilla Glass Victus 2, storage interno da 256 o 512GB e batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e wireless a 10 W, ricarica wireless inversa.

Il comparto hardware del Samsung Galaxy S23 Ultra

Veniamo al Samsung Galaxy S23 Ultra, qui il display è da 6,8 pollici Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3088 x 1440 pixel e frequenza d’aggiornamento a 1-120 Hz; supporto HDR10+; vetro Gorilla Glass Victus 2. Processore identico agli altri due modelli con la possibilità di scegliere tra 8 o 12GB di RAM e la memoria di archiviazione può essere da 256, 512GB o 1TB. Comparto fotografico super con la presenza di un sensore principale da 200 megapixel con apertura f/1,7, 23mm, 85°, OIS, ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2,2, 13 mm, 120°, telefoto ottico 3x da 10 megapixel, con apertura f/2,4, 69 mm, 36°, OIS, telefoto periscopico 10x da 10 megapixel con apertura f/4,9, 11°, 230 mm, OIS, Space Zoom sino a 100x.

La fotocamera anteriore è da 12 megapixel con apertura f/2,2, 25mm, 80°, HDR10+. La registrazione video è in 8K a 30fps, 4K a 60fps (anteriore e posteriore), FHD a 60fps e le modalità fotografiche sono: auto framing, ottimizzazione scena, Single Take, Foto, Video, Notte, Pro, AR Doodle, Panorama, Cibo, Ritratto, Video Ritratto, Video Pro, Super Slow-mo, Hyperlapse, Director’s View, Restauro AI. Infine spazio ad una super batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 45 W e wireless a 10 W e ricarica wireless inversa.

I prezzi dei nuovi Samsung Galaxy S23: da quanto si parte in Italia

Per quanto riguarda i prezzi il Samsung Galaxy S23 parte da 979 euro con il 128 GB (100 euro in più rispetto al Samsung Galaxy S22), il Samsung Galaxy S23+ parte da 1229 euro, con taglio minimo da 256 GB mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un prezzo base di partenza da 1479 euro, sempre da 256 GB.

