Al via la prevendita dei biglietti per Lazza all’Arena di Verona nel 2023. Il cantante debutta all’anfiteatro scaligero dopo il Festival di Sanremo che lo vedrà in gara tra i Campioni con il brano Cenere.

Sarà un anno particolarmente ricco per Lazza e all’insegna delle prime volte. La prima volta sul palco dell’anfiteatro scaligero coincide con la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove è in gara tra i 28 Campioni scelti da Amadeus per il Festival della Canzone Italiana.

Oggi Lazza annuncia un unico concerto-evento all’Arena di Verona in programma per martedì 25 aprile 2023 e sarà proprio quello di Lazza il primo concerto della stagione primaverile dell’Arena.

Biglietti per Lazza all’Arena di Verona nel 2023

I biglietti per Lazza all’Arena di Verona nel 2023 saranno disponibili dalle ore 13:00 di giovedì 2 febbraio su TicketOne, solo online. I ticket arriveranno nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 febbraio.

Lazza in tour nel 2023

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT