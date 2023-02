Presto arriverà l’Amazfit GTR Mini, che potrebbe infiammare i cuori di molti appassionati. L’orologio disporrà di uno schermo AMOLED 2,5D da 1.28 pollici ed integrerà una cassa in acciaio inox con un tasto sul versante destro e le connettività Bluetooth 5.1 LE, GPS, QZSS, Beidou e Galileo integrate, che vi consentiranno di tracciare il vostro percorso di allenamento (praticamente le connettività fondamentali ci sono tutte, pur trattandosi di un wereable di fascia media, che costerà molto meno rispetto alla versione standard che già conosciamo).

L’Amazfit GTR Mini potrà monitorare la frequenza cardiaca h24, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed i livelli di stress (tutti parametri importanti e di cui non si può fare a meno). Il device terrà anche tracica di oltre 120 attività sportive, così da tenere sempre perfettamente traccia dei risultati ottenuti e dei progressi raggiunti dopo ogni sessione di allenamento (come anche in maniera globale). La batteria avrà una capacità di 500mAh, mentre il sistema operativo di riferimento sarà Zepp OS che offre la piena compatibilità con i dispositivi dotati di sistema operativo Android 7.0+ e iOS 12+). Le colorazioni in cui l’orologio intelligente dovrebbe arrivare sono blu notte, rosa e nero, tutti molto belli ed alla moda, da poter sfoggiare in qualsiasi occasione.

Il design dell’Amazfit GTR Mini dovrebbe apparire più sportivo rispetto al modello da cui trae respiro, e sarà quindi adatto anche ad un pubblico più giovanile (lo si capisce anche dalle nuance cromatiche in cui verrà proposto: il rosa ed il blu notte non sono presenti per quanto riguarda il GTR 4). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

