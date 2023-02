In questi ultimi giorni, siamo piuttosto abituati nel vedere i nuovi smartphone OnePlus prendere forma insieme alle specifiche tecniche dei dispositivi di OPPO. Il primo OPPO Pad originale è stato lanciato lo scorso febbraio 2022, tuttavia, adesso siamo in attesa di importanti dettagli su quello che sarà il sequel che andrà a completare il modello successivo. Il noto insider ‘Digital Chat Station’ ha rivelato su Weibo alcuni interessanti dettagli sul prossimo tablet OPPO Pad 2. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il nuovo OPPO Pad 2 dovrebbe presentare un display LCD 2.8K da 11 pollici dotato di una risoluzione di 2800 x 2000 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz. Si prevede, inoltre, che il tablet disponga di un supporto a Dolby Vision e HDR10+, e che sarà alimentato da una batteria da 9500mAh in grado di supportare la ricarica rapida via cavo a 67W tramite USB-Type C. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Dimensity 9000 di MediaTek, abbinato a tagli di memorie che dovrebbero avere fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Questo potente chipset a 4 nm TSMC possiede una CPU octa-core fino a 3,05GHz Cortex-X2 e GPU Mali-G710 MC10. In merito al software, ci aspettiamo la presenza di ColorOS 13 e Android 13.

Stando agli ultimi aggiornamenti, Digital Chat Station ha svelato che il tablet dovrebbe montare un sensore principale da 13MP ed una fotocamera selfie da 8MP. Quanto al prezzo e alla data di uscita, malgrado non ci fossero ancora ufficialità in merito, recenti voci sostengono che il device potrebbe essere presentato insieme alla serie Find X6 durante la prima metà del 2023. Anche per il prezzo non vi sono informazioni reali, ma il primo tablet di OPPO fu messo sul mercato cinese a circa 320 euro (al cambio).

