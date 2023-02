Sono state rese note delle nuove rimodulazioni Fastweb con nota pubblica sul sito dell’operatore oggi 1 febbraio, nella sezione informativa. Alcuni clienti di linea fissa saranno impattati dai rincari fra circa 4 settimane, ossia il 1 marzo. In realtà, non si tratterà di vedere aumentati i prezzi dei singoli piani in senso stretto. Questo perché le offerte già in essere saranno modificate in altre nuove di zecca ma che costeranno di più in termini di spesa mensile.

La prima cosa da dire è che le nuovi e imminenti rimodulazioni Fastweb avranno un impatto variabile sulla spesa dei clienti finali. L’aumento potrà partire da soli pochi centesimi ma arrivare fino a ben 5 euro. Sempre attraverso la sua nota informativa ufficiale, l’operatore ha chiarito che tutti i clienti impattati riceveranno una comunicazione in fattura da oggi che li renderà nota la vera natura degli aumenti. Per i nostri lettori è presente, a fine articolo, la lista completa delle offerte che subiranno il rincaro di qui ad un mese, così come riportato in un documento ufficiale.

La giustificazione fornita per le necessarie rimodulazioni Fastweb in arrivo riguarda l’impegno a garantire ai clienti un servizio sempre migliore. La qualità massima della connessione e dell’esperienza d’uso dei clienti comporta dei costi sempre maggiori e per questo motivo non si potrà che aumentare la spesa finale per ogni singola utenza di linea fissa.

Per tutti coloro che decidono di non accettare le prossime rimodulazioni Fastweb, verrà pur sempre garantita la possibilità di recedere dal contratto in essere senza costi e senza penali. La procedura sarà possibile entro il prossimo 15 aprile. Le modalità saranno diverse: via raccomandata A/R all’indirizzo Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) o anche via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. Alla missiva, andrà allegata la copia del documento d’identità e la causale del recesso dovrà essere “modifica delle condizioni contrattuali”. Per la stessa operazione, ci si potrà recare anche presso un negozio Fastweb, contattando il Servizio Clienti Fastweb o tramite MyFastweb specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”.

