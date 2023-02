Il grande giorno è arrivato, visto che oggi 1 febbraio potremo assistere finalmente alla presentazione dei vari Samsung Galaxy S23 che faranno parte di questa serie. In tanti sono alla ricerca di informazioni sull’orario dell’evento, ma anche su come guardare la diretta streaming, in modo da conoscere in tempo reale le specifiche di ogni modello. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, in modo che tutti si possano far trovare pronti al momento giusto, partendo dal presupposto che determinate informazioni come il prezzo di ogni variante in uscita in Italia siano ormai note. Vedere per credere il nostro articolo pubblicato nella giornata di ieri.

Alcuni dettagli sulla diretta streaming della presentazione dei Samsung Galaxy S23: orario e video

Le ultime anticipazioni sul Samsung Galaxy S23 raccontano che il gap rispetto al modello Plus dovrebbe essere limitato. Vedere per credere il fatto che il Wi-Fi 6E appaia presente anche sul modello più piccolo. Ciò non toglie che in questo caso avremo a disposizione una ricarica più lenta, oltre all’assenza della connettività UWB. Tutti i modelli presenteranno il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra non dovrebbe contare sulla versione con taglio di memoria pari a 128 GB.

A differenza di quanto avvenuto in passato, al momento della pubblicazione del nostro articolo non esiste ancora il video specifico dedicato alla presentazione del Samsung Galaxy S23 in diretta streaming, ma vi rimando al canale ufficiale di Samsung Italia su YouTube, dove nelle prossime ore verrà sicuramente caricata la live dell’appuntamento. Insomma, basta monitorare la suddetta pagina, in modo da essere sul pezzo e scoprire in anteprima le principali specifiche hardware.

Appuntamento alle 19 italiane, dunque, per individuare le caratteristiche dei singoli Samsung Galaxy S23, anche in merito alla data di uscita.