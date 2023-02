Nel cinema di Alessandro Siani c’è tutta quella comicità partenopea che per tutto il Novecento ci ha fatto innamorare di Totò, Lello Arena, Massimo Troisi e del teatro di Eduardo De Filippo. Istrionico e autoironico, l’attore napoletano è uno dei volti più amati della commedia italiana e di Napoli, da sempre grande fucina di talenti rivoluzionari e genuini.

Chi è Alessandro Siani

Alessandro Siani, nome d’arte di Alessandro Esposito, nasce a Napoli nel 1975. L’attore sceglie il cognome Siani per omaggiare il giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985 e la cui storia è stata raccontata nel film Fortapàsc con Libero De Rienzo.

Alessandro Siani esordisce alla fine degli anni ’90 su TeleGaribaldi con il trio A Testa In Giù insieme a Francesco Albanese e Peppe Laurato. Siani interpreta Tatore, un cafone arrogante che porterà in scena anche nel 2003 su Bulldozer, il format condotto su Rai 2 da Federica Panicucci. Così l’attore si fa notare su scala nazionale.

Dopo aver recitato in Ti Lascio Perché Ti Amo Troppo e Natale A New York e Natale In Crociera, nel 2010 arriva la consacrazione con Benvenuti Al Sud insieme a Claudio Bisio, seguito nel 2012 da Benvenuti Al Nord.

Nel 2013 debutta alla regia de Il Principe Abusivo con Christian De Sica e Serena Autieri, esperienza che bisserà nel 2014 con Si Accettano Miracoli.

L’esperienza in televisione

Oltre ai film al cinema di Alessandro Siani c’è anche l’esperienza in televisione. Nel 2005 ha condotto Sanremo Giovani ed ha collaborato con Quelli Che… Il Calcio come inviato dallo stadio San Paolo di Napoli.

Nel 2012 e nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo e nel 2021 ha condotto Striscia La Notizia al fianco di Vanessa Incontrada. Dal suo film Il Principe Abusivo è nata la commedia teatrale che ha portato sul palco insieme a Christian De Sica.

