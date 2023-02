Il gran finale de La Porta Rossa 3 concluderà le vicende del commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, mentre scopriremo finalmente cosa lo lega alla giovane medium Vanessa. Va in onda stasera, mercoledì 1° febbraio, il penultimo appuntamento con la fiction di Rai2, ormai giunta alla conclusione.

In questa terza e ultima stagione, sono passati tre anni dagli eventi in cui Vanessa ha impedito a Cagliostro di oltrepassare la Porta Rossa. Non avendo mai compreso la sua scelta, il commissario fantasma ha troncato ogni rapporto con lei, vagando per Trieste in assoluta solitudine. Cagliostro, però, non si è mai staccato dalla moglie Anna, né dalla figlioletta Vanessa.

Di seguito le anticipazioni della quarta puntata, nonché finale de La Porta Rossa 3.

Nell’episodio 3×07, passato e presente confluiscono nell’ultima indagine di Cagliostro, che riguarda i fatti accaduti durante la festa di Halloween. Stella ritorna nella vita di Paoletto, senza dare troppe spiegazioni. Filip non sa se ascoltare il cuore o andare avanti con la sua vita.

Nell’episodio 3×08, Cagliostro e Vanessa sono di fronte all’ultima sfida, la più difficile. Riusciranno a trovare risposta alle numerose domande ancora in sospeso, scoprendo cosa li lega in modo indissolubile? È finalmente arrivato per Cagliostro il momento di passare oltre?.

Nel cast de La Porta Rossa 3 ritroviamo: Gabriella Pessione nei panni di Anna Mayer; Lino Guanciale nel ruolo di Leonardo Cagliostro; Valentina Romani è Vanessa Rosic; Cecilia Dazzi è Eleonora; Gaetano Bruno è Paoletto; Elena Radonicich è Stella Mariani; Pierpaolo Spollon è Filip; Carmine Recano è Federico Testa.

New entry di stagione: Katia Greco è l’ispettrice Cristina Barbieri; Eugenio Krilov è Andrea Donda, il fratellastro di Stella; Nicola Pannelli è il Professor Gabriele Braida, il misterioso mentore di Vanessa al Centro studi di Parapsicologia; Giulia Sangiorgi è Ksenja; Paolo Mazzarelli interpreta Luka Levani; Roberto Zibetti è l’imprenditore Ludovico Muric.

L’appuntamento con il finale de La Porta Rossa 3 su Rai2 è alle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.