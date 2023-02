Dove va in onda Mare Fuori 3? La domanda di rito oggi è proprio questa visto che i fan che hanno atteso a lungo il ritorno di Carolina Crescentini e degli altri protagonisti della serie da oggi sono in subbuglio, ma perché? Tranquilli, ancora non è arrivato il momento di vedere la serie su Rai2 ma tutti coloro che non riescono ad aspettare oltre si sono già catapultati sul sito RaiPlay per vedere i primi episodi in streaming.

Dove va in onda Mare Fuori 3? Non è su Netflix, almeno per il momento, ma su RaiPlay. Da oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, su RaiPlay, potrete vedere in anteprima i primi episodi della nuova stagione della serie mentre Mare Fuori 3 arriverà nel prime time di Rai 2 a partire da mercoledì 15 febbraio. Sulla piattaforma digitale della Rai, come regalo extra, saranno disponibili anche le prime due stagioni complete e, inoltre, l’approfondimento #Confessioni: 25 episodi che danno voce ai protagonisti e ad un racconto senza filtri dei momenti vissuti sul set.

"#MareFuori è stato un viaggio di speranze e di sogni.

"#MareFuori è stato un viaggio di speranze e di sogni.

Con il resto del cast abbiamo vissuto in simbiosi: siamo stati una famiglia dentro e fuori dal set". Nicolas Maupas racconta la sua esperienza in Mare Fuori 3, disponibile dal 1 febbraio su RaiPlay.

La terza serie, realizzata da Rai Fiction e Picomedia da una idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu con la regia di Ivan Silvestrini avrà un cast di grande spessore tra cui spiccano i nomi di Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani.

Nella sezione specifica del sito RaiPlay, raggiungibile cliccando qui, sono disponibili i primi sei episodi di Mare Fuori 3, gli stessi che andranno in onda il 15 e 22 febbraio e poi l’1 marzo. I restanti episodi, la seconda parte di Mare Fuori 3, andranno in onda poi di seguito. Ai fan non rimane che accedere al sito e guardare i primi episodi seguendo già le (dis)avventure dei protagonisti della serie.