Altri ospiti e nuove sfide ad Amici il 5 febbraio. Cosa vedremo nella prossima puntata dello speciale pomeridiano in onda su Canale 5 dalle ore 14.00? Continuano le sfide per il serale e per l’assegnazione delle maglie d’oro che consentiranno ai concorrenti di canto e di ballo di disputare la successiva fase del programma.

Ospite della prossima puntata di Amici sarà il cantante Bresh, che sta facendo molto parlare di sé.

Ma non sarà l’unico ospite in studio. Maria De Filippi richiama Beppe Vessicchio, uno dei tre giudici della gara di canto. Lo riferisce la pagina Amici News 22. Insieme al Maestro di canto ci saranno la cantante Baby K e Francesco Sarcina, voce de Le Vibrazioni. A loro il compito di valutare e giudicare, con tanto di voti, le esibizioni dei cantanti di Amici di Maria De Filippi al fine di determinare la classifica di gradimento, fondamentale per ottenere l’agognata maglia d’oro del Serale.

Sul fronte del ballo, un altro gradito ritorno: torna ad Amici Rossella Brescia. La ex professionista del programma, vestirà nuovi panni: sarà la giudice della gara di ballo che coinvolgerà tutti i concorrenti della categoria danza.

La pagina Amici News 22 riferisce anche dell’assenza di due concorrenti. Nel corso della registrazione di Amici del 5 febbraio non erano presenti in studio Mattia e Aaron. Si verificherà poi un cambiamento tra i ragazzi seguiti dai prof di ballo. Megan, una delle ballerine, cambia docente di riferimento passando nel team di talenti seguito da Emanuel Lo.

Non sono state assegnate maglie per il Serale. Nessun concorrente è stato eliminato.