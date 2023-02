We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

2Paths, che in inglese significa 2 Sentieri, sono un duo che fa solo musica. Non ci sono parti cantate. Suonavano insieme nella loro Ginosa (Taranto) quando avevano 13 anni, poi sono emigrati. Orlando a Milano per studiare al conservatorio e Antonio a Pescara. Rientrati nel loro paese hanno deciso di formare questo progetto elettronico con tendenze alle colonne sonore. Il loro video “Now” è spettacolare e dimostra come ci sia creatività sommersa oggi in Italia. Il regista è Daniele Carducci.

Ho chiesto ai 2Paths di mandare una loro biografia e l’hanno scritta davvero in maniera sintetica:

Il progetto 2Paths nasce circa tra marzo/aprile 2020, in piena pandemia. Siamo Orlando (chitarra, piano, synth) e Antonio (batteria, synth), due ragazzi di 26 anni nati e cresciuti in un piccolo paese della Puglia. Siamo amici da una vita e abbiamo cominciato a suonare insieme dall’età di 13 anni.

Il progetto è nato per caso, avevamo delle idee e voglia di suonare e ci siamo chiusi in studio a registrare quando il mondo era ancora fermo. Dopo un anno di lavoro, il primo maggio 2021, abbiamo pubblicato il nostro primo Concept EP dal titolo ‘Travel’ su tutti i digital store e in copia fisica. Abbiamo presentato il disco a Dicembre 2021 con un live nel teatro del nostro paese. Il 6 Gennaio 2023 è uscito il nostro nuovo brano ‘MYSELF’ su Youtube e Spotify.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimaitalia.com