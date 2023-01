Il vincitore della serata Cover di Sanremo 2023 sarà lo stesso del Festival, almeno secondo gli scommettitori. Un testa a testa è subito emerso e tiene tutti col fiato sospeso: è quello tra Marco Mengoni e Ultimo. Due cantautori apprezzatissimi in Italia, due artisti che condividono le origini laziali, seppur da due province diverse.

Mentre Ultimo è originario di Roma, Marco Mengoni viene da Ronciglione, un piccolo paese in provincia di Viterbo. Stando alle quote degli scommettitori, sembra proprio che quest’anno il leone d’oro vada in terra laziale. La presenza di Giorgia non fa che confermarlo: anche lei è originaria di Roma, anche lei fissa sul podio.

Tutto potrebbe ancora cambiare e non mancano colpi di scena nella storia del Festival. C’è da dire, però, che negli ultimi anni le previsioni degli scommettitori hanno sempre fatto centro. Mahmood e Blanco sono risultati i favoriti da subito e poi hanno effettivamente trionfato al Festival 2022. Ora la sfida è tra Marco Mengoni e Ultimo, favoriti anche nella serata delle Cover.

Con l’annuncio ufficiale di Cover e duetti di Sanremo 2023, l’ago della bilancia si sarebbe potuto spostare verso uno o l’altro cantante in gara. Invece resta tutto invariato per quel che riguarda il podio di Sanremo 2023. Confermati in testa Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia – a distanza ravvicinata ma ancora all terzo posto, nonostante la conferma dell’esibizione con Elisa.

Ultimo sarà in duetto con Eros Ramazzotti e Marco Mengoni porterà con sé al Festival il Kingdom Choir per la cover di Let It Be dei Beatles. Ultimo ha invece scelto un medley di successo di Ramazzotti, con il quale condivide le origini “ai bordi di periferia”.

Lazza scala la classifica dopo l’annuncio del duetto con Emma Marrone e si porta in quarta posizione. Dietro di lui Madame ed Elodie.