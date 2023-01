Il OnePlus Nord 3 dovrebbe essere presentato molto presto e sostituire il precedente OnePlus Nord 2T, che pure ha fatto molto bene dall’anno scorso ai giorni nostri. Il device sarà probabilmente spinto dal processore MediaTek Dimensity 8200 a 4nm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno come base di partenza. Come riportato da ‘mysmartprice.com“, il telefono dovrebbe anche integrare uno schermo con tecnologia AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione di 1.5K e frequenza di refresh rate a 120Hz, l’Alert Slider per la gestione rapida dei toni (non poteva proprio mancare visto com’è stato acclamato dagli utenti affezionati) ed una tripla fotocamera posteriore di cui ancora non conosciamo i dettagli tecnici.

Potrebbe essere possibile scorgere a bordo del OnePlus Nord 3 un sensore principale Sony IMX890 da 50MP oppure un sensore Ominivision da 64MP. Non mancherà un sensore ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. Presente una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W (un aspetto che farà senz’altro piacere ai futuri proprietari, dal momento che la ricarica rapida del OnePlus Nord 2T si ferma a 80W).

Lato software, il device sarà gestito da Android 13 con la personalizzazione dell’interfaccia proprietaria OxygenOS 13. Il OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare entro la fine del Q1 2023, o, al più, nel corso della prossima primavera. Il suo prezzo si aggirerà tra i 400 ed i 500 euro, anche se è ancora troppo presto per sbilanciarsi in questo senso. Un cartellino come questo potrebbe stuzzicare la vostra fantasia? Fatecelo sapere, siamo proprio curiosi di sentire cosa ne pensate a riguardo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

