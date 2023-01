Se state pensando di acquistare un fitness tracker ad un prezzo super conveniente e dalle caratteristiche di ultima generazione, non si può non pensare allo Xiaomi Mi Band 7 che quest’oggi è presente su Amazon con uno sconto davvero super. In sostanza, è la prima volta che sul famoso sito di e-commerce questo braccialetto fitness di stampo Xiaomi si ritrova con uno sconto così importante, facendo calare il prezzo iniziale di un bel po’.

Analizziamo più da vicino il prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: i riscontri di oggi

Riscontri aggiuntivi, dunque, rispetto a quanto trattato la scorsa settimana. L’offerta è davvero allettante e bisogna affrettare i tempi d’acquisto, visto come le scorte a disposizione stiano per terminare. Approfondendo tale offerta si può notare come lo Xiaomi Mi Band 7 sia stato scontato del 25%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 59,99 euro si è arrivati alla cifra di 45 euro. Uno sconto davvero molto interessante che potrebbe far comodo a tanti utenti che da tempo sono alla ricerca di un fitness tracker di questo tipo, ma senza spendere cifre piuttosto elevate.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno arriverà direttamente nelle vostre case. Attualmente questo Xiaomi Mi Band 7 è il più venduto su Amazon, a dimostrazione di come sia un prodotto ricercato grazie anche all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo Xiaomi Mi Band 7. Si parte dal display AMOLED da 1,62 pollici, più grande del 25% rispetto al modello precedente, ma soprattutto c’è la possibilità di poter scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici, con effetti di animazione più fluidi.

Quello che rende speciale questo fitness tracker è l’attenzione verso alcuni aspetti legati alla salute come l’analisi del massimo consumo di ossigeno, il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue e chiaramente non manca il costante monitoraggio della frequenza cardiaca. Non si occupa solo di mostrare le calorie bruciate durante un allenamento o i passi effettuati durante il giorno, ma tiene sotto controllo alcuni aspetti legati alla salute dell’organismo, come anche il monitoraggio del sonno o del ciclo femminile. Chiaramente non manca il supporto ad oltre 110 modalità sportive.

Continua a leggere su optimagazine.com