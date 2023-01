Arrivano in queste ore ulteriori indicazioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23, in merito alla scheda tecnica che avremo modo di toccare con mano già nelle prossime ore, visto che come tutti sanno la presentazione ufficiale di questi modelli è in programma domani 1 febbraio. Dopo aver parlato del processore, come avrete osservato con l’articolo pubblicato nella giornata di ieri, questa volta tocca concentrarsi su immagini e video dal vivo dei nuovi modelli, con cui possiamo giungere ad altre conclusioni anche in termini di comparto hardware.

Trapelano ulteriori immagini sul Samsung Galaxy S23: alcuni dettagli su scheda tecnica e tanto altro

Gran parte dei discorsi ruota attorno all’immagine che trovate ad inizio articolo, relativa al nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra. Le immagini rubate arrivano direttamente da un utente Twitter che in passato si è rivelato affidabile, vale a dire Dylan Xitton. Dal suo contributo, emerge anche un materiale di marketing che a conti fatti anticipa l’adozione di un display QHD+ da 6,8 pollici del telefono, senza dimenticare la fotocamera principale da 200 MP e quella ultrawide da 12 MP. A questi elementi, si aggiungono poi due teleobiettivi da 10 MP.

Interessanti anche le anticipazioni sulla questione memoria del Samsung Galaxy S23 Ultra, visto che parliao di tagli da 256 GB e 512 GB per quanto concerne lo spazio di archiviazione, arrivando poi ad una batteria da 5.000 mAh e alla conferma della S Pen. Notizie, queste, confermate nelle ultime ore anche da una fonte come SamMobile.

Allo stato attuale, non ci sono motivi per aspettarsi sorprese sull’aspetto e sulla scheda tecnica dei vari Samsung Galaxy S23 che andranno a far parte di questa famiglia. Seguiteci nelle prossime ore, a cavallo dell’evento durante il quale i device verranno ufficialmente presentati a pubblico e stampa.