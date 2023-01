Ted Lasso 3 torna a tenere banco con Brett Goldstein che parla ancora della terza stagione, stavolta lanciando una risposta criptica sul futuro della serie tv di Apple TV+.

Co-sviluppata da Goldstein, Bill Lawrence, Joe Kelly e Jason Sudeikis, la comedy vede Sudeikis nei panni di un allenatore di football americano assunto per allenare una squadra di calcio della Premier League inglese e incontra subito dello scetticismo da parte del suo stesso team. Fin dal suo debutto, Ted Lasso ha raccolto ampi consensi di critica, creando speranze per la longevità dello show.

In una recente apparizione nel podcast Happy Sad Confused, Brett Goldstein ha parlato della tanto attesa Ted Lasso 3.

Quando gli è stato chiesto se la prossima stagione dello serie tv sarà anche l’ultima, l’attore/co-creatore e interprete di Roy Kent ha offerto una risposta enigmatica. Forse l’ennesima che i fan dovranno decifrare:

Non possiamo dire niente, non possiamo dire niente, in parte perché non mi è permesso dire niente, ma capisco anche che tutti vogliono sapere delle cose, ma non sarebbe meglio se voi non sapeste qualsiasi cosa? Ci sono così poche sorprese [e anche di più] e se vi piace, è meraviglioso scoprirlo di nuovo in un modo nuovo. Non voglio rovinare nulla.