La musica di Gino Paoli ci dà ancora una lezione importante sulla scena italiana degli ultimi 60 anni. Non solo La Gatta o Il Cielo In Una Stanza: Gino Paoli ha contribuito ad arricchire la scuola genovese circondandosi dei cantautori più importanti degli anni ’60, da Luigi Tenco a Fabrizio De André, ma c’è molto di più.

Chi è Gino Paoli

Nato a Monfalcone nel 1934, Gino Paoli si trasferisce in tenera età a Genova insieme alla sua famiglia. Proprio nel capoluogo ligure troverà il contesto perfetto per immergersi nella musica, grazie alla frequentazione con Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Joe Sentieri, Giorgio Calabrese e i fratelli Riverberi, Gian Piero e Gian Franco.

Gli anni ’60 partono col botto: Gino Paoli scrive Il Cielo In Una Stanza per Mina e il brano è un grande successo. Proprio nel 1961 il cantautore conosce Ornella Vanoni, e la loro relazione ispirerà brani intramontabili come Senza Fine. Il 1963 è l’anno della sempreverde Sapore Di Sale, registrata con un arrangiamento di Ennio Morricone, ma è anche l’anno del tentato suicidio.

L’11 luglio Gino Paoli tenta di uccidersi sparandosi un colpo al cuore, ma il proiettile non raggiunge il miocardio fermandosi nel torace e senza intaccare organi vitali. Per la posizione delicata, i medici preferiscono non rimuovere il proiettile e da quel giorno Gino Paoli convive con il bossolo nel petto. Alla base del gesto ci sono una serie di delusioni personali, difficoltà e tormenti sentimentali.

Gli anni ’90 e l’impegno politico

Nel 1987 Gino Paoli si candida alle elezioni politiche nella lista del Partito Comunista Italiano, ma una volta entrato in parlamento si unisce Gruppo Indipendente di Sinistra in quanto non è mai stato tesserato ad alcun partito. Nel 1992 chiude con la carriera politica, non essendo stato rieletto.

Gli anni ’90 sono quelli in cui Gino Paoli ritorna con due grandi hit: la prima è Quattro Amici, con la quale vince il Festivalbar 1991; la seconda è La Bella E La Bestia, interpretata insieme ad Amanda Sandrelli per il film omonimo della Disney.

