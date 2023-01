Matilde Gioli è Fernanda Wittgens nell’omonimo film in onda oggi, 31 gennaio, nel prime time su Rai1. Toccherà alla bella attrice di Doc Nelle tue Mani prestare il volto alla prima direttrice della Pinacoteca di Brera, tra le prime donne in Europa a ricoprire un ruolo così prestigioso, nel film tv firmato da Maurizio Zaccaro, una coproduzione Rai Fiction – Red Film, prodotta da Mario Rossini.

Nel cast di Fernanda Wittgens ci sarà anche Eduardo Valdarnini, volto noto di Suburra La Serie, e a lui si uniranno Maurizio Marchetti, Valeria Cavalli, Francesca Beggio e Lavinia Guglielman. A Fernanda e al suo coraggio si deve la sopravvivenza dei capolavori ospitati nella galleria milanese, del Cenacolo Vinciano e, soprattutto, la salvezza di molti ebrei e perseguitati dal regime nazifascista.

Al centro del film tv in onda oggi non ci sarà solo la storia di una donna che ha saputo rivoluzionare un ‘mondo maschile’ ma anche una persona coraggiosa che tra gli anni ’20 e ’30 ha saputo prendere decisioni rischiose che l’hanno trasformata in un’eroina con tutto quello che questo significa. Proprio nei difficili anni della guerra, Fernanda Wittgens si è prodigata per aiutare amici e conoscenti ebrei a trovare un rifugio oltre confine rischiando la vita riuscendo a salvare anche i “capolavorissimi”, come lei li chiamava, custodi delle radici culturali di un Paese.

La Resistenza si intreccia con il ricordo di una donna che ha saputo regalare al mondo una storia unica di affermazione femminile e impegno civile scrivendo un “capitolo della nostra memoria collettiva ancora inedito”.

Matilde Gioli ci parla di #Fernanda, in onda questa sera su @RaiUno: “Questo personaggio valeva la pena raccontarlo” #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/obLJwWjzpU — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 31, 2023

La trama del film ci riporta nel 1928 quando Fernanda incontra Ettore Modigliani, storico direttore della Pinacoteca di Brera, e riesce così ad entrare alla Pinacoteca come “operaia avventizia” ma quando Ettore Modigliani viene sollevato da ogni incarico in quanto antifascista, lei prende il suo posto, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nella Pinacoteca. Pochi anni dopo l’Italia entra in guerra e salvaguardare le opere della galleria dai bombardamenti diventa un imperativo.

Fernanda però non si ferma qua e all’oscuro della sua famiglia, contribuisce a far espatriare in Svizzera centinaia di ebrei destinati al campo di concentramento e questo la porterà dritta in carcere, cos’altro succederà?