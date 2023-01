Luciano Ligabue sbarca al cinema con 30 Anni In Un Giorno, il film che celebra il concerto evento a Campovolo dello scorso giugno con il grande ritorno del rocker di Correggio dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia del Covid-19. Il film arriva sul grande schermo in 3 date esclusive per far rivivere ai fan il grande ritorno del Liga sul palco con tutte le emozioni di una serata indimenticabile.

Il film evento di Ligabue al cinema sarà nelle sale il 20, 21 e 22 marzo. Gli spettatori potranno rivivere l’emozione dei più di 100mila fan che il 4 giugno 2022 si sono riversati presso la nuova RFC Arena di Reggio Emilia per assistere a una vera e propria festa in musica: i preparativi, il backstage, il concerto e un punto fermo della storia del rocker emiliano che con la serata a Campovolo ha festeggiato 30 anni di carriera, ecco il perché del titolo del film concerto.

Nel film di Ligabue al cinema il cantautore di Correggio ripercorre la sua straordinaria carriera attraverso racconti, dettagli, inediti e ovviamente la sua musica. Non mancheranno i ringraziamenti e i tributi agli amici che lo hanno accompagnato nella sua lunga e meritata ascesa al successo.

In quell’occasione, ricordiamo, Luciano Ligabue è stato accompagnato da alcuni colleghi eccellenti che sono saliti insieme a lui sul palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle e Mauro Pagani. 30 Anni In Un Giorno è stato prodotto da Marco Belardi per Bamboo Production e diretto da Marco Salom. Il film è distribuito da Vision Distribution.

Quest’anno Ligabue tornerà sul palco con due concerti eventi, il primo allo Stadio San Siro di Milano il 5 luglio, il secondo allo Stadio Olimpico di Roma il 14 luglio. L’ultimo singolo pubblicato dal Liga è Il Tempo è Una Bugia con i Fast Animals And Slow Kids.

