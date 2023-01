Assicurare una lunga vita agli iPhone 13 è una cosa seria (sappiamo quanto costino questo dispositivo e quanto sia importante proteggerli a dovere). Lasciare il dispositivo senza cover è da folli, bisogna cautelarlo da eventuali graffi e cadute che andrebbero a deturparne l’estetica, o, peggio, a danneggiarne il regolare funzionamento. Ecco perché abbiamo deciso di stilare la classifica delle 5 migliori cover per iPhone 13 da acquistare subito, senza ulteriori perdite di tempo.

AK Custodia per iPhone 13

Parliamo di una cover in silicone liquido, ultra-sottile e rivestita in morbido tessuto in microfibra. Parliamo di una custodia protettiva completa, che non stravolgerà le linee artistiche ed il design del melafonino, renderà più comoda l’impugnatura e riuscendo comunque a salvaguardare il device dall’usura quotidiana. Inutile dirvi che dovrete comunque stare attenti alle cadute ed agli urti, anche se la custodia farà senz’altro il suo dovere. Il prezzo è di 9,99 euro.

MobNano Cover Compatibile con iPhone 13/14

Un’altra custodia che potrebbe piacervi è questa: sottile, antiurto ed antigraffio (cornice esterna in morbido silicone sottile, rivestimento interno rinforzato in TPU e con quattro cuscinetti d’aria a ridosso degli angoli in grado di assorbire bene urti e vibrazioni, fornendo una resistenza alle cadute a 360°). La cover è compatibile con iPhone e 14 da 6.1 pollici. Il prezzo è di 12,77 euro.

XTCASE Cover per iPhone 13

In questo caso parliamo di una cover ultra sottile, rigida e particolarmente indicata per proteggere le fotocamere posteriori del vostro iPhone 13 grazie al pratico sportellino scorrevole di cui è dotata. Il melafonino resterà al riparo da urti, graffi, scivolate o cadute. Il prezzo è di 15,99 euro.

UNDEUX Magnetica Cover per iPhone 13

Tra le 5 migliori cover per iPhone 13 da regalare per San Valentino c’è sicuramente anche questa particolare custodia magnetica compatibile con MagSafe e capace di garantire la massima protezione possibile e di non ingiallire mai, nemmeno dopo mesi e mesi di usura. Il prezzo è di 16,87 euro.

YisrLery 5 in 1

Volete una protezione a 360° per il vostro iPhone 13? Allora fareste bene a scegliere questa particolare cover magnetica 5 in 1, con 2 vetri temperati e 2 vetri per la fotocamera, compatibile con MagSafe, antigraffio ed antiurto e realizzata in TPU trasparente. Il prezzo è di 16,99 euro.

