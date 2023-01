Tutto pronto per l’attesissima secca di questa sera, martedì 31 gennaio, che vedrà sfidarsi Inter-Atalanta in programma al San Siro con fischio d’inizio alle ore 21.00 e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una partita da dentro o fuori: infatti, la vincitrice del match passerà direttamente in semifinale, dove troverà la squadra che vincerà il prossimo 2 febbraio all’Allianz Stadium, ovvero una tra Juventus e Lazio. La compagine di casa allenata da mister Simone Inzaghi è giunta ai quarti dopo aver battuto con sofferenza e ai tempi supplementari il Parma; d’altro canto, la formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha superato agli ottavi lo Spezia con un suntuoso 5-2. Detto ciò, andiamo a vedere insieme i dettagli della super sfida, quali sono le probabili formazioni e dove vedere diretta TV e streaming.

L’ultimo precedente tra Inter e Atalanta in Coppa Italia risale al 2005 con la doppia sfida proprio ai quarti di finale vinto dai nerazzurri meneghini. All’epoca nel match di andata fu nel segno di Obafemi Martins, mentre nel ritorno arrivarono le reti di Recoba, Emre e Cruz. Dunque l’attesa è giunta al termine, questa volta la partita sarà secca ed è in programma questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio San Siro di Milano. Il match, valido per i quarti di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro da Mediaset, precisamente su Canale 5. La sfida sarà visibile anche in diretta streaming e in via gratuita su Mediaset Infinity, dove occorrerà solamente registrarsi e selezionare l’evento.

Di seguito, invece, ecco le possibili scelte di formazione che i tecnici Inzaghi e Gasperini sceglieranno di schierare questa sera:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa;

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.

