I gruppi WhatsApp si evolvono ancora in meglio. L’ultima beta pubblica presente sul Play Store e disponibile per gli utenti con dispositivi Android iscritti al programma di test introduce dei cambiamenti per quanto riguarda l’oggetto e la descrizione delle chat collettive. Il solito WABetaInfo, dopo aver esaminato la versione sperimentale 2.23.3.9 appena rilasciata, ha proprio scoperto su cosa hanno appena lavorato gli sviluppatori per migliorare l’esperienza con il servizio di messaggistica.

Cosa cambia con l’ultima beta

Aggiornando WhatsApp all’ultima versione beta per Android già evidenziata, ecco che sarà possibile beneficiare della nuova possibilità di usare più caratteri sia per l’oggetto che per la descrizione del gruppo. Partendo proprio dall’oggetto che si riferisce alla chat collettiva, ora si potranno utilizzare fino a 100 caratteri per far comprendere la vera natura del gruppo appunto, in parole. Fino a questo momento, per chiarezza, il limite è stato fissato a soli 25 caratteri e dunque lo spazio a disposizione è stato quadruplicato.

L’altra novità in arrivo riguarda le descrizioni dei gruppi WhatsApp. Anche queste ultime potranno avere una lunghezza maggiore In numero di caratteri massimi per raccontare lo scopo o l’obiettivo di una chat di gruppo, ossia da 512 a 2048 battutr. Insomma, non mancherà il modo di fornire dettagli maggiori sui contenuti del gruppo appunto, anche per convincere chiunque ad entrarci e partecipare.

L’aggiornamento in beta con le novità per i gruppi WhatsApp è disponibile per ora solo per gli Android ma le stesse implementazioni non mancheranno di certo anche per gli iPhone quanto prima. La fase di test potrebbe essere ancora piuttosto lunga prima che si proceda al rilascio definitivo dei cambiamenti per tutti. Come al solito, gli sviluppatori dovranno prima verificare che l’update non porti bug e errori e dunque non mini l’esperienza utenti di chiunque, semmai migliori l’utilizzo del servizio.

