Bella Ma’… che palle! La parola proibita è proprio quella più di uso comune, almeno peri mortali che si sono ritrovati su Rai2 ieri pomeriggio o sui social oggi. A finire nell’occhio del ciclone, manco a dirlo, è ancora una volta Pierluigi Diaco che dopo aver sfiorato la panchina per l’insuccesso del suo Bella Ma’ è sceso a compromessi aprendo la porta al trash e alla musica di Sanremo rimediando qualche punto in più di share e, soprattutto, evitando la cancellazione, e adesso?

A farlo finire alla gogna è stata la ramanzina che ha deciso di fare ad una sua ospite solo perché si è permessa di dire ‘che palle’. Durante un momento in cui si discuteva sul significato di cringe, una delle ospiti presenti tra il gruppo dei boomer ha esclamato: “Che palle!”, facendo infuriare il conduttore che è subito tornato sui suoi passi per sgridare la signora Raffaella annunciando anche che sarebbe “finita in punizione per una settimana” per il suo errore.

A quanto pare, però, il popolo dei social non ha apprezzato la sua sfuriata un po’ esagerata fuori luogo e sicuramente non lo ha fatto Selvaggia Lucarelli che ha subito pensato bene di far notare il ‘dualismo’ della trasmissione e la ‘doppia morale’ del suo conduttore. La giornalista ha messo a confronto la reazione di Pierluigi Diaco davanti al ‘che palle’ della signora Raffaella con quella fatta di risate e strette di mano al cospetto della barzelletta di Iva Zanicchi.

Ecco il tweet di Selvaggia Lucarelli con i due video:

Umiliare una signora nessuno perché ha detto “che palle”, ma ridere della barzelletta sulla moglie puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma “Bella ma’” per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito. pic.twitter.com/mH8tQfoyWE — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 30, 2023

In molti le hanno fatto notare che in realtà la Zanicchi non ha detto ‘parolacce’ ma poco conta quando si tratta di personaggi sempre molto discussi come i protagonisti di questa storia. Come finirà adesso per Diaco e la sua ospite in castigo?