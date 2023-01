Mancano poche ore per la restituzione dei prodotti acquistati su Amazon tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 2022 e che non hanno soddisfatto del tutto le vostre aspettative. L’e-commerce, come da qualche anno a questa parte, ha esteso il periodo del reso a 90 giorni per effetto del Black Friday, prima, e delle successive festività natalizie poi (generalmente la politica di reso prevede un periodo di 30 giorni). Dal 1 gennaio 2023, un prodotto comprato il 2 gennaio e consegnato il giorno 3 potrà essere restituito entro il 2 febbraio. Al contrario, un articolo acquistato il 28 dicembre e consegnato il 30, potrà essere restituito entro il 31 gennaio (avete ancora poche ore a disposizione).

A questo punto, vi conviene fare il punto della situazione sui prodotti che intendete tenere e su quelli che, invece, volete restituire per qualsivoglia motivo. Ogni ordine contiene delle esplicite informazioni relativamente alla data di scadenza della politica di reso, quindi non potrete sbagliare. Tenete anche presente che gli articoli dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui li avete ricevuti, ovvero integri, senza segni di usare, né tanto meno danneggiati. I prodotti acquistati come usati non dovranno presentare altri segni di usura o danni.

Detto questo, adesso vi lasciamo pensare tranquilli agli ordini che avete effettuato tra novembre e dicembre per poter decidere quali tenere e quali, invece, restituire per i motivi che riterrete più opportuni. Dovrebbe essere tutto chiaro sul da farsi, adesso sta a voi capire se insistere su alcuni articoli oppure se desistere e mandarli indietro al mittente. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

