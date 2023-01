Il bellissimo Amazfit GTS 2 Mini, versione 2022, risulta di nuovo al minimo storico su Amazon in un’offerta imperdibile e da cogliere al volo. Lo smartwatch intelligente con Alexa integrato è disponibile all’acquisto in un super sconto del 28% al prezzo di 64,95 euro (invece di 89,90 euro di listino), ma solo nella versione di colore Blu. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico del dispositivo.

L’Amazfit GTS 2 Mini (2022) sfoggia un design unico privo di bordi e un vetro curvo 2.5D dal peso di soli 19,5 grammi. Presenta un display AMOLED da 1,55 pollici e più di 80 quadranti, di cui la maggior parte possiede uno schermo sempre attivo abbinato, e che potrete caricare direttamente le vostre foto preferite come sfondo. Come già accennato sopra, il dispositivo integra l’assistente vocale Alexa, a cui porre domande, avere traduzioni, impostare sveglie e timer, fare liste della spesa, controllare il tempo, e tanto altro ancora. L’orologio è resistente all’acqua fino a 5ATM di profondità e possiede 68 modalità sportive. L’Amazfit GTS 2 Mini, inoltre, è anche in grado di controllare la musica direttamente sullo smartphone, fornisce notifiche sulle fasi di allenamento, condizioni e zone di frequenza cardiaca.

L’Amazfit GTS 2 fornisce anche il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio della qualità del sonno e del livello di stress. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 220mAh, garantendo fino a due settimane di attività. Essa offre un sistema di gestione del tutto ottimizzato fino a 14 giorni di durata tipica o 7 giorni con utilizzo intenso. Dotato, inoltre, di posizionamento GPS e GLONASS per regalare un rilevamento preciso della posizione.

Continua a leggere su optimagazine.com