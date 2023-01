Zelensky a Sanremo 2023 sarà tra gli ospiti della serata finale di sabato 11 febbraio. Il presidente dell’Ucraina non sarà però fisicamente presente a Sanremo né si collegherà in diretta su Rai1. Il suo sarà un videomessaggio registrato nei giorni precedenti e mandato in onda durante la finale di Sanremo 2023.

Il suo nome ha suscitato numerose polemiche, alle quali oggi risponde Amadeus. Dalle pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana, il direttore artistico ha chiarito il motivo dell’ospitata di Zelensky a Sanremo 2023 e perché lo ha voluto fortemente sul palco, seppur attraverso un video.

“Siamo in contatto, ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato”, precisa Amadeus a proposito della presenza del polito all’Ariston. “Deve essere un messaggio di pace ed andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara”, ha aggiunto il direttore artistico.

Il motivo della presenza di Zelensky al Festival è dunque da ricercarsi nella necessità di trasmettere e divulgare un messaggio di pace e di speranza per non dimenticare la guerra tra Russia e Ucraina.

L’intenzione del direttore artistico del Festival e della Rai è quello di inserire un momento di riflessione tra la gara dei 28 Campioni affinché la musica sottolinei l’importanza di unire gli esseri umani, focalizzandosi su quella parte del mondo che è invece in guerra.

“Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo”, ha concluso Amadeus. Il messaggio di Zelensky a Sanremo 2023 durerà pochi minuti verrà trasmesso su maxischermo per i presenti al Teatro Ariston e su Rai1 durante la quinta ed ultima serata del Festival, sabato 11 febbraio.