In tanti in queste ore si stanno chiedendo a che ora escono i biglietti di Napoli-Cremonese, match in programma il 12 febbraio al Maradona in un momento cruciale di tutto il campionato. Con gli azzurri in fuga e con le inseguitrici che appaiono non in grado di essere credibili nella rincorsa quasi impossibile ai ragazzi guidati da Spalletti, allungare ulteriormente per la compagine partenopea vorrebbe dire archiviare il discorso titolo e, contestualmente, potersi concentrare maggiormente su altri obiettivi. Insomma, ci sono spunti a margine di questa partita che vanno presi per forza di cose in esame.

Gli ultimi aggiornamenti sull’orario di uscita per i biglietti di Napoli-Cremonese il 31 gennaio

Chiaro il riferimento al match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, per una sfida che non va sottovalutata nel modo più assoluto arrivati a questo punto della stagione. Arrivare ai quarti della massima competizione europea sarebbe un ottimo risultato e, come osservato a suo tempo, i tanti sono già oggi alla ricerca di ticket per esserci al Maradona. Prima, però, ci sono altre pratiche da sistemare e la partita con la Cremonese diventa molto importante, visto che in due turni (considerando anche la sfida di domenica prossima allo Spezia) ci sarà un calendario sulla carta favorevole.

A tal proposito, sappiamo che i biglietti di Napoli-Cremonese saranno in vendita a partire da oggi 31 gennaio alle 15. I prezzi, come sempre, variano a seconda del settore che abbiamo messo nel mirino. Si potrà procedere su Ticket One a partire da 30 euro in Curva, oltre ai 40 euro necessari per acquistare un biglietto nei Distinti. Prezzi tutto sommato accessibili, considerando l’andamento in campionato e la voglia dei tifosi di partecipare in modo attivo alla cavalcata trionfale.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero esserci ulteriori elementi da aggiungere a proposito dei biglietti di Napoli-Cremonese.

