Madame prende il foglio rosa, che la porterà a conseguire la patente. Intanto, con il foglio rosa, può esercitarsi alla guida. A pochi giorni dall’avvio di Sanremo 2023, la cantante condivide questo traguardo sui social insieme alla felicità di aver conseguito l’agognato foglio rosa ma in molti le rispondono con ironia.

Impossibile dimenticare l’indagine, ancora in corso, sulla presunta falsificazione del green pass che Madame avrebbe ottenuto ed utilizzato nel periodo del Covid. Il vaccino era obbligatorio per svolgere le attività nelle quali l’artista era coinvolta e un’inchiesta ha portato ad inserirla nell’elenco degli indagati per falsa certificazione verde.

Una questione che verrà però dibattuta dopo il Festival di Sanremo, nel quale Madame è in gara. Intanto, oggi condivide un traguardo importante che non riguarda la sua carriera ma la sua vita privata: ha preso il foglio rosa.



Da adesso, quindi, potrà esercitarsi alla guida fino all’esame pratico che la porterà ad ottenere la patente ma sono in tanti coloro che dubitano e che rispondono con ironia. Se qualcuno si complimenta per il traguardo, qualcun altro commenta sperando che questo almeno sia vero e la vicenda dei falsi green pass torna a tenere banco sui social.

“Questo è vero almeno?”, le hanno chiesto via social. Una domanda a restare, almeno per il momento, senza risposta.

si legge, poi: “È come il green pass?”, ma Madame non risponde e non ne parla ormai da settimane dopo aver scritto e poi rimosso un post sull’argomento, che avrebbe dovuto far luce sulla vicenda. Adesso intende pensare solo alla musica e al palco del Teatro Ariston.