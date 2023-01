Due studi dell’Università di Copenaghen hanno dimostrato che latte, caffè e cappuccino potrebbero avere effetti antinfiammatori sugli esseri umani.



La prima delle due ricerche, pubblicata una sul Journal of Agricultural, ha esaminato le cellule immunitarie in provetta. Ha dimostrato che i polifenoli, composti antiossidanti contenuti in larga misura nel caffè oltre ne nella frutta e nella verdura, e le proteine di carne e latticini reagiscono e insieme generano una forte azione antinfiammatoria.



Il secondo studio, pubblicato invece su Food Chemistry, è stato effettuato sulle bevande tipiche della nostra colazione. Gli scienziati hanno provato che la stessa azione sinergica avviene quando gli antiossidanti del caffè vengono in contatto con le proteine del latte.



Secondo uno studio dell’Università di Bologna con l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola, pubblicata sulla rivista Nutrients, il caffè contribuisce anche a regolare la pressione del sangue. La ricerca ha dimostrato che le persone che bevono tra le due e le tre tazzine di caffè al giorno hanno una pressione sanguigna più bassa rispetto a chi non ne consuma affatto.