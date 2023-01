Stando alle ultime notizie giunte in Rete, dopo il debutto in Cina della nuova Redmi Smart Band 2 di alcune settimane fa, pare che lo smartwatch del marchio appartenente a Xiaomi arriverà anche in Europa e quindi in Italia. Ebbene, l’ufficialità del suo lancio nel nostro mercato arriva grazie ad una certificazione: si tratta della dichiarazioni di conformità in lingua italiana che da il via libera per il lancio dell’ultima smart-band economica, ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Andiamo a scoprire i dettagli del prodotto.

La prossima Redmi Smart Band 2, come è possibile notare dalla certificazione, presenta il numero di modello M2225B1. Il wereable sfoggia un display LCD TFT da 1,47 pollici con una risoluzione 320 x 172 pixel e 450 nits di luminosità, posizionato in una scocca piuttosto leggera di soli 15gr. di peso e con uno spessore di 9,99mm. ll device è dotato di una certificazione per la resistenza all’acqua fino a 5ATM ed è alimentata da una batteria da 210mAh con un’autonomia garantita fino a 14 giorni di utilizzo standard. Tra le altre caratteristiche la smart-band integra un cardiofrequenzimetro capace di monitorare 24 ore su 24 i valori relativi alla qualità del sonno e ai livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2). Inoltre, offre più di 30 modalità sportive oltre 100 watchface che si possono personalizzare.

Ora come ora, non si sa ancora nulla di preciso circa la data di uscita della nuova Smard Band 2 di Redmi anche se, tenendo conto della certificazione, è possibile che venga presentato il prossimo mese di febbraio oppure marzo 2023, in vista del lancio degli smartphone Xiaomi 13 e 13 Pro. Quanto al prezzo, lo smartwatch sarà lanciato in Europa (inclusa l’Italia) al costo di 34,99 euro di listino e con 6 cinturini TPU di vari colori come Olive, Ivory, Pink, Snazzy Green, Blue e Black.

