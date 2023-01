Focus sugli sticker WhatsApp oggi. All’interno dell’app è possibile ormai sfruttare tante funzioni legate alla comunicazione e negli ultimi anni ci sono state delle modifiche importanti proprio per migliorare quest’app di messaggistica. Non si ha modo solo di mandare semplici messaggi di testo, ma si possono effettuare chiamate, videochiamate, scambiarsi audio vocali, file di ogni genere e così via. Un’applicazione completa che sta migliorando anche a livello di GIF, sticker, emoji, con la possibilità di poter esprimere un proprio parere senza dover necessariamente scrivere qualcosa all’interno della chat. Vogliamo quest’oggi concentrarci su una questione in particolare, ossia la realizzazione di sticker personalizzati.

Inizia ad essere pià facile creare sticker WhatsApp da oggi: focus sulle ultime novità raccolte di recente

Altra novità rilevante, dunque, dopo le dritte fornite di recente per la programmazione di messaggi WhatsApp. Sappiamo come su WhatsApp ci siano già sticker predefiniti, ma per essere più divertenti si può decidere di crearne di nuovi puntando ad esempio su immagini personali che ritroviamo all’interno della nostra galleria. Vediamo a questo punto come fare a creare sticker personalizzati. La procedura non è semplicissima, ma ci sono diverse strade da seguire.

Per prima cosa bisogna scegliere una foto da trasformare poi in sticker e come detto la si può prendere dalla propria galleria. Fatto questo bisogna dare uno sfondo trasparente utilizzando casomai un formato PNG. Per quanto riguarda la risoluzione, non dovrà essere superiore a 512 x 512 pixel e il peso dovrà essere inferiore a 100 KB. Da qui sarà necessario poi premere sulla voce “esporta come” e selezionare il formato che può interessare. La procedura deve essere ultimata attraverso un account come sviluppatore Apple o Google.

Ci sono però altri modi per poter realizzare sticker personalizzati su WhatsApp, ossia scaricare un’app di terze parti in grado di farlo in modo del tutto gratuito. Per i dispositivi Android, sarà disponibile ad esempio Sticker Maker o Sticker.ly che vi permetteranno di lavorare sulle foto presenti sul vostro cellulare. Per i dispositivi Apple si possono utilizzare applicazioni come Top Sticker Maker Adesivi Meme. Sicuramente questa seconda opzione risulta essere molto più semplice per molti utenti. Sta ora voi sbizzarrirvi sulla creazione di sticker WhatsApp personalizzati.