Paola Caruso a Verissimo ha trovato il modo e il luogo per raccontare la verità sul figlio Michele. Per mesi si è parlato di una terribile disgrazia che ha cambiato la sua vita e che l’ha fatta crollare fino al ricovero in ospedale ma ieri, la bella calabrese, ha trovato il modo di raccontare quello che è davvero successo approfittando dell’ospitalità di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il 21 novembre scorso, Paola Caruso si trovava in vacanza col figlio Michele a Sharm el-Sheikh fino a quando il piccolo non si è sentito male e il dottore di turno non gli ha fatto una puntura per curarlo:

“Michelino ha gridato come mai aveva urlato nella sua vita. Dopo mezz’ora misuriamo la febbre, ma la febbre non scende. Gli dico di avvicinarsi a me, lui si alza dal letto e cade a terra… Non sentiva più la gamba, non la muoveva. Sono impazzita, mi si è spento il cervello”

Secondo quanto ha raccontato Paola Caruso il percorso di riabilitazione sarà lungo e adesso il bambino cammina grazie al tutore ma non si sa come evolverà la situazione perché il medicinale iniettato al bambino è tossico e in Italia è vietato: “Motivo per cui non sanno neanche loro che cosa succederà. Non sanno se il nervo si sanerà o meno. Sono devastata come mamma, non auguro a nessuno al mondo quello che ci è successo. Io mi faccio forza, ma sono distrutta“. Il loro percorso continua anche se adesso i due sono spesso in ospedale per le cure e la riabilitazione sperando che tutto possa risolversi, magari con il tempo.

Sicuramente la disgrazia capitata al piccolo Michele ha fatto passare in secondo piano anche le lotte con il suo ex e padre del bambino, Francesco Caserta, che a quanto pare di lui non si è interessato in questo periodo.